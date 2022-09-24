Путин отказал генералам в просьбе отступить от Херсона и спасти российских солдат, - NYT

Президент России Владимир Путин в последние недели более непосредственно занялся стратегическим планированием войны в Украине, в том числе отклонив просьбы своих генералов отступить из Херсона.

Как отмечает издание, уход из Херсона позволит российским военным организованно отступить за Днепр, сохранив технику и спасти жизни солдат. Но такое отступление стало бы еще одним унизительным публичным признанием поражения Путина в войне и принесло бы Украине вторую крупную победу за месяц.

Херсон был первым крупным городом, захваченным русскими во время первоначального вторжения, и остается единственным областным центром, находящимся под контролем Москвы.

В публикации NYT говорится, что сосредоточенный на победе любой ценой, Путин стал более публичным лицом войны, объявил призыв 300 тысяч гражданских лиц. В этом месяце Москва продемонстрировала, что у нее слишком мало войск для продолжения наступления, она страдает от нехватки высокотехнологичного высокоточного оружия и не может завоевать господство в небе над Украиной.

Но американские официальные лица, проинформированные о чрезвычайно секретных разведданных, заявили, что за кулисами Путин берет на себя еще более важную роль в войне, в том числе заявил командирам, что стратегические решения на местах должны приниматься им. Хотя Путин принял некоторые рекомендации военного командования, включая мобилизацию гражданского населения, его участие создало напряженность.

Официальные лица заявили, что неприятие Путиным вывода войск из Херсона также привело к снижению морального духа среди российских военнослужащих, которые в основном были отрезаны от своих линий снабжения и которые, похоже, считают, что могут оказаться в затруднительном положении против украинских войск.

"Ситуация в Украине явно динамична, - заявил в пятницу глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк А. Милли. - Пока рано для полной оценки, но мне ясно, что стратегическая инициатива перешла к украинцам". Но он предупредил, что впереди еще "долгий путь".

По словам американских официальных лиц, разногласия Путина по поводу линии фронта в Херсоне показывают, насколько критической является война на юге Украины для обеих сторон. Несмотря на недавние успехи Украины на северо-востоке, территория вокруг Херсона является важным театром военных действий, имеющим серьезные стратегические последствия для Киева и Москвы.

Некоторые американские официальные лица заявили, что видят проблемы для российских военных на южном театре военных действий. На этой неделе высокопоставленный представитель США заявил, что Украина находится на пути к повторению на юге успехов, достигнутых ее силами во время молниеносного наступления на северо-востоке в начале этого месяца. По словам американских официальных лиц, если Украина отбросит российские войска еще дальше, сухопутный мост Путина в Крым, за который он с таким трудом боролся, может оказаться под угрозой.

Отвод войск из Херсона это лишь последние разногласия между г-ном Путиным и его высшим командованием. По словам американских официальных лиц, высокопоставленные российские офицеры неоднократно подвергали сомнению ранние планы войны, особенно ее начальный этап, предполагавший быстрый удар по Киеву, столице Украины. По словам американских официальных лиц, российские офицеры считали, что Путин идет на войну с недостаточным количеством войск и вооружений.

Обеспокоенность российских офицеров оправдалась, и после поражения российской армии под Киевом Путин ослабил контроль над военным планированием. По словам американских официальных лиц, он позволил старшим генералам разработать новую стратегию, ориентированную на массированные артиллерийские обстрелы. Новая стратегия фактически представляла собой изматывающую войну на истощение, которая сыграла на руку российской армии и позволила продвинуть армию вперед на востоке Украины.

С тех пор как Путин приказал своим командирам продолжать боевые действия в Херсоне, российские военные пытались остановить там продвижение украинцев. На прошлой неделе русские взорвали плотину на реке Ингулец, чтобы затруднить нынешнее контрнаступление.

Но украинские удары взорвали переправы через Днепр, что в значительной степени отрезало российские войска от их путей снабжения на другом берегу. По словам украинских официальных лиц, россиянам приходилось использовать понтонные мосты для перехода через реку только для того, чтобы увидеть, как они попали под обстрел украинских войск. "У них там есть подразделения, которые, если украинцы прорвут позиции, будут отрезаны и окружены", - сказал Сет Дж. Джонс, старший вице-президент Центра стратегических и международных исследований.