СМИ узнали о планах России закрыть границы из-за мобилизации: названа дата

Россия закроет государственные границы уже 28 сентября. Это произойдет сразу после "референдумов" на оккупированных территориях Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на YouTube-канал " Изнанка ".

В частности, выезд будет запрещен всем мужчинам и женщинам, которые могут попадать под мобилизацию. По данным журналистов, соответствующий законопроект будет рассмотрен на заседании Госдумы и также быстро принят.

В ролике отмечается, что несколько российских регионов уже запретили выезд военнообязанных за пределы города или области.

Так, как добавляют журналисты, ограничительные меры введены в Амурской, Воронежской, Курганской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Самарской, Смоленской, Ростовской, Свердловской, Тверской, Челябинской областях, а также в Северной Осетии, Дагестане, Татарстане и Якутии.