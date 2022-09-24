ua ru
Сб, 24 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

У Кулебы остро ответили на заявления Ирана о скандале с дронами

Новина українською →
Киев, Суббота 24 сентября 2022 17:22
У Кулебы остро ответили на заявления Ирана о скандале с дронами Фото: Олег Николенко, спикер МИД Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Обвинения Украины со стороны Ирана во "влиянии третьих стран" являются ложными. Тегеран несет полную ответственность за разрушение отношений с Киевом после передачи дронов армии РФ.

Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко в комментарии РБК-Украина.

"Единственной "третьей стороной" являются иранские беспилотники, которые Украина уже непосредственно сбивает в своем небе. Тегеран несет полную ответственность за разрушение отношений с Украиной. Иран должен немедленно прекратить поставки оружия РФ для убийств украинцев, а не оправдываться фантазиями о "внешнем влиянии", - подчеркнул Николенко.

Напомним, ранее стало известно, что Украина решила лишить посла Ирана аккредитации на фоне передачи иранских беспилотников армии РФ.

После этого Тегеран заявил о якобы "влиянии третьих стран" на решения Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Иран МЗС Война России против Украины
NEWS
Успехи ВСУ, минус 56 тысяч оккупантов и спешная мобилизация в РФ: итоги 7 месяцев войны
Успехи ВСУ, минус 56 тысяч оккупантов и спешная мобилизация в РФ: итоги 7 месяцев войны
DAILY
Как санкции ослабили российскую "оборонку" и где Кремль ищет оружие
Юлия Акимовакорреспондент Как санкции ослабили российскую "оборонку" и где Кремль ищет оружие