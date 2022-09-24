У Кулебы остро ответили на заявления Ирана о скандале с дронами

Обвинения Украины со стороны Ирана во "влиянии третьих стран" являются ложными. Тегеран несет полную ответственность за разрушение отношений с Киевом после передачи дронов армии РФ.

Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко в комментарии РБК-Украина.