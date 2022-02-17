Українська розвідка не підтверджує відведення російських військ, а Аліна Паш не поїде на Євробачення: новини за 16 лютого

Заяви Росії про відведення частини військ не підтверджуються, Кабмін запланував індексацію пенсій, Аліна Паш не їде на Євробачення 2022. Докладніше про те, що сталося у середу, 16 лютого – в матеріалі РБК-Україна.

РФ оголосила про виведення частини військ. В Україніа та Британії в цьому сумніваються

У Міністерстві оборони Росії заявили про початок повернення військових із навчань в місця постійної дислокації. Мова йде про Західний та Південний округи, що межують з Україною.

Президент України Володимир Зеленський не вважає, що Росія почала відведення своїх військ від українського кордону. На його думку, російська сторона проводить ротації. Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що останній звіт української розвідки, зібраний у середу, не містить жодних доказів того, що Росія відводить свої війська від кордонів України.

Міністр оборони Британії Бен Воллес заявив, що заяви Росії щодо відведення військ ще нічого не означають. Він закликав РФ діями доказати, що вона готова до деескалації.

Можливість визнання Росією "ЛДНР": у Путіна зробили заяву

Президент РФ Володимир Путін отримав звернення Держдуми про визнання "ЛДНР". Однак, в Кремлі вважають, що це не корелюється з мінськими угодами. Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков

За його словами, Путін взяв до відома звернення Держдуми. "Якогось чіткого регламенту на цей рахунок не існує. Президент звернення отримав, він на нього відреагував, він взяв його до відома... Визнання "ДНР" і "ЛНР" не корелюється з мінськими угодами", - зазначив він.

Уряд запланував індексацію пенсій

Кабінет міністрів планує провести планову індексацію пенсій з 1 березня 2022 року з коефіцієнтом 1,14. Це стосується пенсій, призначених до 2019 року, а мінімальний розмір підвищення становитиме 100 гривень.

Планова індексація пенсій з 1 березня торкнеться більше 10 млн українців. Уперше пенсії індексують для військових.

Швеція офіційно відмовилася від членства в НАТО

В уряді Швеції офіційно заявили про відмову подавати заявку на вступ в НАТО. Це випливає із зовнішньополітичної декларації 2022 року, яку підписала глава МЗС країни Анн Лінде.

"Право на вибір власної безпекової політики має центральне значення для нашої безпеки. Уряд не має наміру подавати заявку на членство в НАТО. Наша безпекова політика залишається незмінною. Наша неучасть у військових союзах служить нам і сприяє стабільності та безпеці у Північній Європі", - заявила Лінде.

Україна здобула першу медаль на Олімпіаді-2022

Україна на зимових Олімпійських іграх 2022 року виборола першу нагороду. Срібну медаль у лижній акробатиці здобув Олександр Абраменко. Олімпійським чемпіоном став китаєць Ци Гуанпу, а бронза у представника ОКР Іллі Бурова.

Завдяки срібній нагороді, Олександр Абраменко став найтитулованішим українським зимовим олімпійцем.

Українка здала позитивний допінг-тест на Олімпіаді-2022

Міжнародне агентство допінг-тестування відсторонило українку Валентину Камінську від участі в зимових Олімпійських іграх 2022 року. В організмі лижниці виявили заборонені препарати.

Взята 10 лютого допінг-проба спортсменки виявилася позитивною. Аналіз показав у крові Камінської залишки местеролону, метилгексанаміну та гептамінолу. Вони входять до списку заборонених Всесвітнім антидопінговим агентством (WADA) препаратів.

Аліна Паш не їде на Євробачення 2022

Аліна Паш відмовилася від участі у Євробаченні 2022. Співачка не представлятиме Україну в Європі на тлі скандалу довкола її поїздки в окупований Крим. "Я громадянка України, Я дотримуюсь законів України, стараюсь нести традиції та цінності України в світ. У що вилилась ця історія - це зовсім не те, що я закладала у свою пісню", - написала вона в своєму Instagram.

При цьому повідомляється, що співачку просто дискваліфікували за порушення правил Нацвідбору. У оргкомітеті, посилаючись на пункт правил проведення Нацвідбору №3.4, заявили, що Аліна не їде на Євробачення через подання нею недостовірної інформації.

Атмосферний фронт несе в Україну дощі та потепління: синоптик дала прогноз на четвер

У четвер, 17 лютого, у західних, центральних та північних областях України буде вітряна погода з опадами. На решті території - пануватиме тепла погода.

За словами синоптика Наталки Діденко, в Україні очікуються пориви вітру до 15-22 метрів за секунду. У всіх областях, крім сходу та півдня, пройдуть дощі. У Карпатах прогнозують дощ зі снігом.