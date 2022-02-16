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Уряд запланував індексацію пенсій: кому підвищать виплати з 1 березня

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Україна, Середа 16 лютого 2022 11:35
Уряд запланував індексацію пенсій: кому підвищать виплати з 1 березня Фото: більшості пенсіонерів підвищать пенсії мінімум на 100 гривень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів планує провести планову індексацію пенсій з 1 березня 2022 року з коефіцієнтом 1,14. Це стосується пенсій, призначених до 2019 року, а мінімальний розмір підвищення становитиме 100 гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на порядок денний засідання уряду 16 лютого.

Проектом постанови пропонується з 1 березня 2022 року збільшити на коефіцієнт 1,14:

  • показник середньої заробітної плати, який враховується для обчислення пенсії,
  • пенсії військовослужбовцям,
  • пенсії по інвалідності громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи,
  • розміри щомісячних компенсаційних виплат особам у віці понад 80 років (які отримують 500 гривень) та особам у віці понад 75 років (які отримують 400 гривень).

Крім того, передбачається з 1 березня 2022 року:

  • підвищити мінімальну пенсійну виплату для осіб, які мають тривалий страховий стаж (30/35 років, відповідно, для жінок і для чоловіків), і для осіб з інвалідністю І групи, до 2 300 грн та установити мінімальну пенсійну виплату для непрацюючих осіб зі страховим стажем меншої тривалості на рівні 2 100 гривень;
  • установити мінімальний розмір державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства і дітям з інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, які одержують державну соціальну допомогу, на рівні 2 100 гривень;
  • збільшити допомогу на кожну дитину, яка виховується у багатодітній сім’ї, з 1700 до 2 100 гривень;
  • установити до пенсій, призначених за зверненнями, які надійшли по 31 грудня 2021 року, які не підвищувалися з 1 березня 2022 року, щомісячну доплату в розмірі 135 грн.
  • встановити щомісячну доплату до пенсії, якщо розмір підвищення в результаті перерахунку пенсій не досягає 100 грн, у сумі, що не вистачає до зазначеного розміру

Також проектом постанови пропонується:

  • врахування індексації пенсії під час збільшення на 25% розмірів пенсій особам з інвалідністю внаслідок війни.

Нагадаємо, планову індексацію пенсій з 1 березня 2021 року провели для 9,76 млн пенсіонерів. Розмір пенсій підвищено для 7,91 млн пенсіонерів. За даними ПФУ, надбавку до 100 гривень включно отримали 46,3% пенсіонерів.

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