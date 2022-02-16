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Україна здобула першу медаль на Олімпіаді-2022

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Пекін, Середа 16 лютого 2022 14:20
Україна здобула першу медаль на Олімпіаді-2022 Фото: Олександр Абраменко (Getty Images)
Автор: Андрій Вирва

Україна на зимових Олімпійських іграх 2022 року виборола першу нагороду. Срібну медаль у лижній акробатиці здобув Олександр Абраменко.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію змагань на Суспільне Спорт.

У фіналі з лижної акробатики змагалось 12 спортсменів, з яких шестеро пройшло у суперфінал.

Олександр Окіпнюк набрав 122,01 бали та зайняв дев’яте місце. Натомість Олександр Абраменко з результатом 123,53 бала вийшов до вирішального раунду.

У фіналі Олександр набрав 116,50 бала та зайняв друге місце.

Олімпійським чемпіоном став китаєць Ци Гуанпу, а бронза у представника ОКР Іллі Бурова.

Лижна акробатика результати:

  1. Ци Гуанпу (Китай) – 129,00
  2. Олександр Абраменко (Україна) – 116,50
  3. Ілля Буров (ОКР) – 114,93

Для Абраменка "срібна" медаль Пекіну стала другою олімпійською нагородою в кар’єрі. На попередній Олімпіаді в Пхьончхані-2018, Абраменко став олімпійським чемпіоном.

Завдяки сьогоднішній срібній нагороді, Олександр Абраменко став найтитулованішим українським зимовим олімпійцем.

Нагадаємо, що норвежці виграли олімпійське "золото" в командному лижному спринті серед чоловіків.

А серед жінок тріумфували німецькі лижниці, які стали олімпійськими чемпіонками в командному спринті.

Також сьогодні, жіноча збірна Швеції з біатлону перемогла в естафеті, Україна фінішувала в топ-10.

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