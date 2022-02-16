Можливість визнання Росією "ЛДНР": у Путіна зробили заяву

Президент РФ Володимир Путін отримав звернення Держдуми про визнання "ЛДНР". Однак, в Кремлі вважають, що це не корелюється з мінськими угодами.

Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляє РБК-Україна , посилаючись на ТАСС .

За його словами, Путін взяв до відома звернення Держдуми.

"Якогось чіткого регламенту на цей рахунок не існує. Президент звернення отримав, він на нього відреагував, він взяв його до відома... Визнання "ДНР" і "ЛНР" не корелюється з мінськими угодами", - зазначив він.

Держдума підтримала проект про визнання "ЛДНР"

Держдума вчора звернулася до президента Росії Володимира Путіна з проханням про визнання "ЛДНР". Проект підтримав 351 депутат.

Реакція України

МЗС України заявило, що у РФ зараз є вибір: або йти шляхом деескалації і дипломатичного діалогу, або відчути на собі рішучу консолідовану відповідь міжнародного співтовариства, повідомив у коментарі РБК-Україна речник МЗС України Олег Ніколенко.

Україна також просить ОБСЄ скликати термінові позачергові консультації Тристоронньої контактної групи. Зокрема, через можливе визнання Росією так званих Донецької та Луганської "народних республік".

Таке визнання буде означати вихід РФ з мінських угод, заявили в Україні.

Що кажуть у Зеленського

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк вважає заклик Держдуми до президента РФ Володимира Путіна про визнання "ЛДНР" "ескалаційною дією". За його словами, це ускладнить ситуацію в Європі.

"Якщо Росія прийняла рішення де-юре і де-факто вийти з мінських домовленостей, то це лише остаточно доводить, що саме російська сторона несе відповідальність за відсутність істотного прогресу в переговорному процесі з припинення війни на Донбасі", - заявив він.