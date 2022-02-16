Швеція офіційно відмовилася від членства в НАТО

В уряді Швеції офіційно заявили про відмову подавати заявку на вступ в НАТО. Це випливає із зовнішньополітичної декларації 2022 року, яку підписала глава МЗС країни Анн Лінде.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний документ, оприлюднений на сайті уряду Швеції.

"Право на вибір власної безпекової політики має центральне значення для нашої безпеки. Уряд не має наміру подавати заявку на членство в НАТО. Наша безпекова політика залишається незмінною. Наша неучасть у військових союзах служить нам і сприяє стабільності та безпеці у Північній Європі", - заявила Лінде.

За її словами, такий курс передбачає активну, широку та відповідальну безпекову політику та зовнішню політику у поєднанні з поглибленням оборонної співпраці, у тому числі трансатлантичного.

"Наша ситуація із безпекою серйозна. Дедалі більше спостерігається конфронтаційна риторика і військові дії Росії, як видимі, і таємні. Посилена російська військова присутність біля кордонів України та вимоги Росії щодо гарантій безпеки загрожують самій суті європейського порядку безпеки", - зазначила Лінде.

Вона зазначила, що порядок європейської безпеки не підлягає обговоренню. Захист суверенітету та територіальної цілісності України має важливе значення для безпеки Європи загалом.

"Україна, як і Швеція, має право робити свій власний вибір безпекової політики. Росія не має права диктувати їх за допомогою погроз та насильства. Норми міжнародного права про державний суверенітет та політичну незалежність є частиною європейського порядку безпеки", - резюмувала глава МЗС Швеції.