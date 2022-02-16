ru ua
Ср, 16 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Розвідка не виявила доказів відведення російських військ від кордонів України, - Рєзніков

Новость на русском →
Київ, Середа 16 лютого 2022 19:17
Розвідка не виявила доказів відведення російських військ від кордонів України, - Рєзніков Фото: Міністр оборони Олексій Резніков (t.me/OP_UA)
Автор: Валерія Поліщук

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що останній звіт української розвідки, зібраний у середу, не містить жодних доказів того, що Росія відводить свої війська від кордонів України. Він заявив, що влада повірить в те, що Росія серйозно налаштована на деескалацію, тільки якщо вона виведе свої війська, військову техніку і озброєння.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Міністерство оборони Росії опублікувало кадри, на яких, за словами Рєзнікова, видно, як танки, бойові машини піхоти і самохідні артилерійські установки залишають окупований Крим.

"На жаль, ми не можемо підтвердити цю інформацію об'єктивними показниками. Вона не підтверджується ні даними української розвідки, ні даними розвідтовариств наших стратегічних партнерів", - сказав міністр.

Він додав, що навіть якщо російські війська передислокуються з одного місця, то це, швидше за все, буде лише міграція в інший район поблизу України, а не реальне відведення військ.

"Всі війська, які вони перекинули повинні повернутися в пункти постійної дислокації. Тоді стане ясно, що вони скасували свої агресивні плани. Виведення людей недостатньо-необхідно також вивести озброєння і техніку", - сказав він.

Нагадаємо, 16 лютого Міністерство оборони Росії заявило про відведення частини військ з окупованого Криму.

Читайте РБК-Україна в Google News
Міністерство оборони України Олексій Резніков Вторгнення Росії до України
NEWS
Ердоган запропонував Путіну і Зеленському тристоронню зустріч
Ердоган запропонував Путіну і Зеленському тристоронню зустріч
DAILY
Навіщо Путіну пропонують визнати "ЛДНР" і що може бути далі
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Навіщо Путіну пропонують визнати "ЛДНР" і що може бути далі