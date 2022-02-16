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Пенсії з 1 березня індексують для 10 млн українців, - Шмигаль

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Україна, Середа 16 лютого 2022 13:18
Пенсії з 1 березня індексують для 10 млн українців, - Шмигаль Фото: прем'єр-міністр Денис Шмигаль (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Планова індексація пенсій з 1 березня торкнеться більше 10 млн українців. Уперше пенсії індексують для військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Дениса Шмигаля під час засідання уряду 16 лютого, яке транслювалося Youtube.

"З 1 березня індексація складе 14%. Це буде стосуватися 8 млн українців, які отримають страхові пенсії, а також вперше за новим принципом ми збільшуємо пенсії військовим. В результаті підвищення отримають ще півмільйона одержувачів", - сказав він.

За його словами, підвищення стосуватиметься близько 1 млн осіб, які не підпадають під індексацію, оскільки пенсії їм були призначені протягом трьох останніх років.

Шмигаль також повідомив, що на 14% індексують виплати людям старше 75 та старше 80 років.

Крім того, буде індексовано пенсії деяким громадянам на попередження. Будуть проіндексовані так звані соціальні пенсії, які мали зрости лише в грудні цього року у зв'язку з підвищенням прожиткового мінімуму.

Як повідомляло РБК-Україна, станом на 1 січня 2022 року в Україні налічувалося 10 841 117 пенсіонерів. Середній розмір виплати становив 3 991,53 гривень. За 2021 рік пенсія зросла на 484,02 Гривень або на 13,8%.

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