Пенсії з 1 березня індексують для 10 млн українців, - Шмигаль

Планова індексація пенсій з 1 березня торкнеться більше 10 млн українців. Уперше пенсії індексують для військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Дениса Шмигаля під час засідання уряду 16 лютого, яке транслювалося Youtube .

"З 1 березня індексація складе 14%. Це буде стосуватися 8 млн українців, які отримають страхові пенсії, а також вперше за новим принципом ми збільшуємо пенсії військовим. В результаті підвищення отримають ще півмільйона одержувачів", - сказав він.

За його словами, підвищення стосуватиметься близько 1 млн осіб, які не підпадають під індексацію, оскільки пенсії їм були призначені протягом трьох останніх років.

Шмигаль також повідомив, що на 14% індексують виплати людям старше 75 та старше 80 років.

Крім того, буде індексовано пенсії деяким громадянам на попередження. Будуть проіндексовані так звані соціальні пенсії, які мали зрости лише в грудні цього року у зв'язку з підвищенням прожиткового мінімуму.