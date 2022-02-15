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РФ заявила про відведення частини військ після навчань, які проходять біля кордонів України

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Москва, Вівторок 15 лютого 2022 10:32
РФ заявила про відведення частини військ після навчань, які проходять біля кордонів України Фото: РФ почала відводити частину військ після навчань, які проходять біля кордонів України (mil.ru)
Автор: Марія Кучерявець

У Міноборони РФ заявили про початок повернення військових із навчань в місця постійної дислокації. Мова йде про Західний та Південний округи, що межують з Україною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РІА Новини".

"Підрозділи Південного та Західного військових округів, які виконали завдання, вже розпочали навантаження на залізничний та автомобільний транспорт і сьогодні почнуть рух у свої військові гарнізони. Окремі підрозділи здійснять марші своїм ходом у складі військових колон", - розповів представник Міноборони РФ Ігор Конашенков.

Нагадаємо, за даними головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, Російська Федерація стягнула до українського кордону близько 120 тисяч військових.

Додамо, в РНБО не вбачають загрози нападу Росії на Україну 16 або 17 лютого та запевняють, що ситуація під контролем.

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