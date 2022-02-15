РФ заявила про відведення частини військ після навчань, які проходять біля кордонів України
У Міноборони РФ заявили про початок повернення військових із навчань в місця постійної дислокації. Мова йде про Західний та Південний округи, що межують з Україною.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РІА Новини".
"Підрозділи Південного та Західного військових округів, які виконали завдання, вже розпочали навантаження на залізничний та автомобільний транспорт і сьогодні почнуть рух у свої військові гарнізони. Окремі підрозділи здійснять марші своїм ходом у складі військових колон", - розповів представник Міноборони РФ Ігор Конашенков.
Нагадаємо, за даними головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, Російська Федерація стягнула до українського кордону близько 120 тисяч військових.
Додамо, в РНБО не вбачають загрози нападу Росії на Україну 16 або 17 лютого та запевняють, що ситуація під контролем.