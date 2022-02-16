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Українка здала позитивний допінг-тест на Олімпіаді-2022

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Пекін, Середа 16 лютого 2022 17:10
Українка здала позитивний допінг-тест на Олімпіаді-2022 Фото: Валентина Камінська (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Міжнародне агентство допінг-тестування відсторонило українку Валентину Камінську від участі в зимових Олімпійських іграх 2022 року. В організмі лижниці виявили заборонені препарати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації.

Взята 10 лютого допінг-проба спортсменки виявилася позитивною. Аналіз показав у крові Камінської залишки местеролону, метилгексанаміну та гептамінолу. Вони входять до списку заборонених Всесвітнім антидопінговим агентством (WADA) препаратів.

Українка вже поінформована про підозру в порушенні антидопінгових правил. На час розслідування її відсторонили від змагань.

Лижниця може оскаржити рішення агентства в Спортивному арбітражному суді Лозанни (CAS). Крім того, вона має право вимагати аналізу проби B.

Що відомо про Валентину Камінську

Народилася в Могильові та до 2018 року захищала кольори Білорусі. Учасниця Олімпіад у Сочі та Пхьончхані.

За збірну України почала виступати в листопаді 2018-го. Головна спеціалізація – спринтерські гонки.

34-річна Камінська на Олімпіаді в Пекіні взяла участь у спринті та гонці класичним стилем. В обох випадках вона фінішувала за межами топ-50. У лижній естафеті збірна України з Камінською у складі була дискваліфкована за відставання на коло.

Нагадаємо, що раніше російська фігуристка Валієва здала позитивний тест на допінг і уникла дискваліфікації.

До слова, іранський гірськолижник був упійманий на вживанні заборонених препаратів та завершив змагання достроково.

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