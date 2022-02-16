Зеленський про ситуацію на кордоні: я б не називав ротації відведенням російських військ

Президент України Володимир Зеленський не вважає, що Росія почала відведення своїх військ від українського кордону. На його думку, російська сторона проводить ротації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву на спецмарафоні до Дня єдності.

"Про ситуацію на кордонах з Росією, Білоруссю і на контактній лінії. Ситуація контрольована, ми не бачимо змін... Бачимо невеликі ротації, але я б це не назвав відведенням. Ми не можемо це констатувати", - зазначив Зеленський.

За його словами, такі ротації українська сторона бачила і в пік російських навчань в 2021 році.

"Я б не робив попередніх висновків. Не треба робити висновків щодо потужної ескалації саме 16 числа. Радіти рано, але відбувається те, що ми бачили, що бачила наша розвідка. На сьогоднішній день ми бачимо скупчення, констатувати будемо, коли це станеться", - додав президент.