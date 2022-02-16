Атмосферний фронт несе в Україну дощі та потепління: синоптик дала прогноз на завтра
У четвер, 17 лютого, у західних, центральних та північних областях України буде вітряна погода з опадами. На решті території - пануватиме тепла погода.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на пост у Facebook синоптика Наталки Діденко.
За словами синоптика, в Україні очікуються пориви вітру до 15-22 метрів за секунду. У всіх областях, крім сходу та півдня, пройдуть дощі. У Карпатах прогнозують дощ зі снігом.
"Атмосферний фронт принесе 17-го лютого в західні, північні та центральні області України дощі. У Карпатах дощ може змішуватися часом із мокрим снігом, опади в горах передбачаються сильними", - зазначила експерт.
Діденко попереджає, що у четвер температура повітря очікується високою.
"Вночі +1+4 градуси, а вдень передбачається +5+11 градусів, у південній частині +9+14 градусів. У східних областях та на північному сході повітря буде свіже, вночі від 2 морозу до 2 тепла, вдень 0+4 градуси", - заявила Діденко.
Щодо української столиці, то, незважаючи на вітер, погода буде весняною, до +8 градусів, однак у другій половині дня будуть опади.
Фото: карта атмосферного фронту (Facebook Наталка Діденко)
Зазначимо, що в Україні очікується погіршення погоди.
Нагадаємо, що раніше ми повідомили, якою буде погода на всій території України до кінця робочого тижня.