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Атмосферний фронт несе в Україну дощі та потепління: синоптик дала прогноз на завтра

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Україна, Середа 16 лютого 2022 14:45
Атмосферний фронт несе в Україну дощі та потепління: синоптик дала прогноз на завтра
Автор: Кароліна Гайдук

У четвер, 17 лютого, у західних, центральних та північних областях України буде вітряна погода з опадами. На решті території - пануватиме тепла погода.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на пост у Facebook синоптика Наталки Діденко.

За словами синоптика, в Україні очікуються пориви вітру до 15-22 метрів за секунду. У всіх областях, крім сходу та півдня, пройдуть дощі. У Карпатах прогнозують дощ зі снігом.

"Атмосферний фронт принесе 17-го лютого в західні, північні та центральні області України дощі. У Карпатах дощ може змішуватися часом із мокрим снігом, опади в горах передбачаються сильними", - зазначила експерт.

Діденко попереджає, що у четвер температура повітря очікується високою.

"Вночі +1+4 градуси, а вдень передбачається +5+11 градусів, у південній частині +9+14 градусів. У східних областях та на північному сході повітря буде свіже, вночі від 2 морозу до 2 тепла, вдень 0+4 градуси", - заявила Діденко.

Щодо української столиці, то, незважаючи на вітер, погода буде весняною, до +8 градусів, однак у другій половині дня будуть опади.

Атмосферний фронт несе в Україну дощі та потепління: синоптик дала прогноз на завтраФото: карта атмосферного фронту (Facebook Наталка Діденко)

Зазначимо, що в Україні очікується погіршення погоди.

Нагадаємо, що раніше ми повідомили, якою буде погода на всій території України до кінця робочого тижня.

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