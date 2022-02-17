Украинская разведка не подтверждает отвод российских войск, а Алина Паш не поедет на Евровидение: новости за 16 февраля

Заявления России об отводе части войск не подтверждаются, Кабмин запланировал индексацию пенсий, Алина Паш не едет на Евровидение 2022. Подробнее о том, что произошло в среду, 16 февраля - в материале РБК-Украина.

РФ объявила об отводе части войск. В Украине и в Британии в этом сомневаются

В Министерстве обороны Росси заявили о начале возвращения военных с учеб в места постоянной дислокации. Речь идет о граничащих с Украиной Западном и Южном округах.

Президент Украины Владимир Зеленский не считает, что Россия начала отвод своих войск от украинской границы. По его мнению, российская сторона проводит ротации. Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что последний отчет украинской разведки, собранный в среду, не содержит никаких доказательств того, что Россия отводит свои войска от границ Украины.

Министр обороны Британии Бен Уоллес заявил, что заявления России по отводу войск еще ничего не значат. Он призвал РФ действиями доказать, что она готова к деэскалации.

Возможность признания Россией "ЛДНР": у Путина сделали заявление

Президент РФ Владимир Путин получил обращение Госдумы о признании "ЛДНР". Однако, в Кремле считают, что это не коррелируется с минскими соглашениями. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, Путин принял к сведению обращение Госдумы. "Какого-то четкого регламента на сей счет не существует. Президент обращение получил, он на него отреагировал, он принял его к сведению... Признание "ДНР" и "ЛНР" не коррелируется с минскими соглашениями", - отметил он.

Кабмин запланировал индексацию пенсий

Кабинет министров планирует провести плановую индексацию пенсий с 1 марта 2022 года с коэффициентом 1,14. Это касается пенсий, назначенных до 2019 года, а минимальный размер повышения составит 100 гривен.

Плановая индексация пенсий с 1 марта коснется более 10 млн украинцев. Впервые пенсии индексируют для военных.

Швеция официально отказалась от членства в НАТО

В правительстве Швеции официально заявили об отказе подавать заявку на вступление в НАТО. Это следует из внешнеполитической декларации 2022 года, которую подписала глава МИД страны Анн Линде.

"Право на выбор собственной политики безопасности имеет центральное значение для нашей безопасности. Правительство не намерено подавать заявку на членство в НАТО. Наша политика безопасности остается неизменной. Наше неучастие в военных союзах служит нам и способствует стабильности и безопасности в Северной Европе", - заявила Линде.

Украина завоевала первую медаль на Олимпиаде-2022

Украина на зимних Олимпийских играх 2022 года завоевала первую награду. Серебряную медаль в лыжной акробатике выиграл Александр Абраменко. Олимпийским чемпионом стал китаец Ци Гуанпу, а бронза у представителя ОКР Ильи Бурова.

Благодаря серебряной награде, Александр Абраменко стал самым титулованным украинским зимним олимпийцем.

Украинка сдала положительный допинг-тест на Олимпиаде-2022

Международное агентство допинг-тестирования отстранило украинку Валентину Каминскую от участия в зимних Олимпийских играх 2022 года. В организме лыжницы обнаружили запрещенные препараты.

Взятая 10 февраля допинг-проба спортсменки оказалась положительной. Анализ показал в крови Каминской наличие местеролона, метилгексанамина и гептаминола. Они входят в список запрещенных Всемирным антидопинговым агентством (WADA) препаратов.

Алина Паш не едет на Евровидение 2022

Алина Паш отказалась от участия в Евровидении 2022. Певица не будет представлять Украину в Европе на фоне скандала вокруг ее поездки в оккупированный Крым. "Я гражданка Украины, я придерживаюсь законов Украины, стараюсь нести традиции и ценности Украины в мир. Во что вылилась эта история - это совсем не то, что я закладывала в свою песню", - написала Алина в своем Instagram.

При этом сообщается, что певицу просто дисквалифицировали за нарушение правил Нацотбора. В оргкомитете, ссылаясь на пункт правил проведения Нацотбора №3.4, заявили, что Алина не едет на Евровидение из-за представления ею недостоверной информации.

Атмосферный фронт несет в Украину дожди и потепление: синоптик дала прогноз на четверг

В четверг, 17 февраля, в западных, центральных и северных областях Украины будет ветреная погода с осадками. На остальной территории - будет царить теплая погода.

По словам синоптика Наталки Диденко, в Украине ожидаются порывы ветра, до 15-22 метров в секунду. Во всех областях, кроме востока и юга, пройдут дожди.