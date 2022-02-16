"Вони не зняли ноги з педалі газу": Британія про заяви Росії щодо відведення військ
Міністр оборони Британії Бен Воллес заявив, що заяви Росії щодо відведення військ ще нічого не означають. Він закликав РФ діями доказати, що вона готова до деескалації.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву в інтерв'ю Sky News.
"Ви можете на власні очі оцінити масштаби того розгортання Росії на кордонах України та взагалі всіх прес-конференцій, які проводив президент Путін. Досить ясно, що їхні наміри щодо України полягають у тому, щоб змінити її поведінку та дійсно змінити відносини НАТО з Україною, і вони роблять це під загрозою вторгнення", - зазначив Уоллес.
Він підкреслив, що хоч Москва і заявила, що відправляє деякі військові частини назад на свої бази, але - "коли він був солдатом, війська не створювали банки крові та польові госпіталі і не переміщали стратегічне озброєння, якщо вони просто тренувалися".
"З української точки зору, вони оточені дуже великими силами підготовлених військ", - зауважив Воллес.
Глава Міноборони Британії, посилаючись на дані розвідки, заявив, що РФ зосередила 60% усієї сухопутної бойової могутності на кордоні з Україною та "значну флотилію" на морі.
"Я думаю, що нічого не закінчилося, вони не зняли ноги з педалі газу. Готовність - це одна з перших ознак того, наскільки серйозно налаштована країна", - резюмував Воллес.
Нагадаємо, в Міноборони РФ вчора повідомили про початок повернення військових із навчань в місця постійної дислокації. Мова йде про Західний та Південний округи, що межують з Україною.
При цьому сьогодні Росія оголосила про виведення частини військ з окупованого Криму.
Зазначимо, генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що ознак деескалації з боку РФ, у зв'язку з відведенням частини російських військ від кордонів України, поки немає.