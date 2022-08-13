Хотів на фронт. У Криму затримали екс-ватажка бойовиків "ДНР" Гіркіна

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Новини Донбасу ".

За інформацією видання, соратник Гіркіна окупант Олександр Жучковський підтвердив, що екс-ватажок "ДНР" намагався через Крим потрапити на фронт і взяти участь у війні Росії проти України.

Також Жучковський зазначив, що "екс-міністр" не переслідував ніяких політичних цілей.

Гіркін хотів проїхати через Крим з підробленим паспортом на ім'я Сергія Рунова. Також він збрив свої вуса.

Підроблений паспорт Гіркіна (t.me/utro_thunderbolt)

Після затримання його відправили до Сімферополя у "відділення внутрішніх справ".

При цьому радник голови ОП Олексій Арестович в ефірі "Фейгін Live" заявив, що, за непідтвердженою інформацією, після затримання Гіркіна відпустили воювати в Херсонську область.