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Хотів на фронт. У Криму затримали екс-ватажка бойовиків "ДНР" Гіркіна

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Крим, Субота 13 серпня 2022 23:20
Хотів на фронт. У Криму затримали екс-ватажка бойовиків "ДНР" Гіркіна Фото: у Криму затримали екс-ватажка бойовиків "ДНР" Гіркіна (t.me/utro_thunderbolt)
Автор: Іван Носальський

Колишнього "міністра оборони ДНР" Ігоря Гіркіна (Стрєлкова) затримали в тимчасово окупованому Криму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Новини Донбасу".

За інформацією видання, соратник Гіркіна окупант Олександр Жучковський підтвердив, що екс-ватажок "ДНР" намагався через Крим потрапити на фронт і взяти участь у війні Росії проти України.

Також Жучковський зазначив, що "екс-міністр" не переслідував ніяких політичних цілей.

Гіркін хотів проїхати через Крим з підробленим паспортом на ім'я Сергія Рунова. Також він збрив свої вуса.

Хотів на фронт. У Криму затримали екс-ватажка бойовиків &quot;ДНР&quot; ГіркінаПідроблений паспорт Гіркіна (t.me/utro_thunderbolt)

Після затримання його відправили до Сімферополя у "відділення внутрішніх справ".

При цьому радник голови ОП Олексій Арестович в ефірі "Фейгін Live" заявив, що, за непідтвердженою інформацією, після затримання Гіркіна відпустили воювати в Херсонську область.

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Крим ДНР Війна Росії проти України
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