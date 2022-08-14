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Чисельність населення Землі перевищила 8 млрд, - Countrymeters

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Київ, Неділя 14 серпня 2022 21:25
Чисельність населення Землі перевищила 8 млрд, - Countrymeters Фото: населення Землі перевищило 8 млрд осіб (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Ілона Свиридова

Станом на серпень 2022 року чисельність населення Землі вже перевищила 8 млрд осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на статистичний сервіс Countrymeters.

Згідно з даними Countrymeters, актуальна чисельність населення планети становить 8,009 млрд осіб. При цьому чоловіче населення переважає над жіночим - 50,5% проти 49,5%.

Топ-10 країн за чисельністю населення залишається тим самим: Китай (1,456 млрд), Індія (1,418 млрд), США (336 млн), Індонезія (281 млн), Пакистан (230 млн), Нігерія (218 млн), Бразилія (216 млн), Бангладеш (169 млн), Росія (146 млн) і Мексика (132 млн).

Зазначимо, за даними ООН, чисельність населення Землі мала досягти 8 млрд до середини листопада 2022 року.

Нагадаємо, раніше ООН прогнозувала, що в найближчі 30 років населення планети зросте на 2 млрд осіб і до 2050 року досягне позначки 9,7 млрд.

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