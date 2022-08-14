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Росіяни оскаженіли. Партизани підірвали черговий міст під Мелітополем, - Арестович

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Україна, Неділя 14 серпня 2022 20:06
Росіяни оскаженіли. Партизани підірвали черговий міст під Мелітополем, - Арестович Фото: Олексій Арестович, радник голови ОП (24tv.ua)
Автор: Іван Носальський

Українські партизани підірвали залізничний міст під окупованим Мелітополем. Він частково знищений.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника голови ОП Олексія Арестовича в Facebook.

"Вчора в районі Мелітополя наші партизани підірвали залізничний міст. Міст зруйнований частково. Вже добу жоден ешелон з Джанкоя в Мелітополь не прийшов", - написав Арестович.

За його словами, поки складно передбачити, коли окупантам вдасться відремонтувати міст і відновити по ньому рух, але "вони оскаженіли".

Нагадаємо, раніше стало відомо, що українські військові зруйнували міст між Мелітополем і Токмаком, двома окупованими населеними пунктами Запорізької області.

Також ми писали, що військовослужбовці Сил спеціальних операцій знищили в тилу ворога міст на півдні України, який був важливим логістичним об'єктом на шляху з окупованого Криму до Мелітополя.

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Мелітополь Офіс президента Олексій Арестович
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