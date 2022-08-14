Росіяни обстріляли Енергодар: є постраждалі

У неділю, 14 серпня, російські окупанти обстріляли місто Енергодар, яке знаходиться поблизу Запорізької АЕС. В результаті атаки постраждали мирні жителі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Енергодара Дмитра Орлова в Telegram .

"У першому мікрорайоні є постраждалі серед цивільного населення", - заявив Орлов.

За його словами, росіяни завдали ударів по Енергодару з району яхт-клубу, який знаходиться в передмісті.

Нагадаємо, у суботу, 13 серпня, росіяни знову почали обстрілювати Запорізьку АЕС. Жителів Енергодара закликали не виходити на вулиці.

Також ми писали, що Євросоюз закликав до демілітаризації території ЗАЕС і виведення військ Росії.

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