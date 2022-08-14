Російські війська вночі вдарили по Миколаєву: що відомо

Російські війська ввечері та сьогодні вночі вчергове обстріляли Миколаїв та область. Ворог бив по портовій інфраструктурі та житловим кварталам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Миколаївської обласної ради Ганну Замазєєву в Telegram.

"Вчора ввечері й сьогодні вночі обстріляно місто Миколаїв. Зафіксовані потрапляння ракет по портовій інфраструктурі та житловим кварталам. На зараз, є пошкоджені будинки і, на жаль, є постраждалі", - написала вона.

За її словами, під удари потрапили й населені пункти Баштанського і Миколаївського районів.

Обстріли зафіксовані у Галіцинівській, Первомайській, Широківській та Березнегуватській громадах.

Також є руйнування житлових будинків, стадіону та магазинів.

"На жаль, на зараз, вже відомо про двох загиблих через нічні обстріли в населених пунктах Березнегуватської громади", - повідомила Замазєєва.

Вона додала, що станом на ранок в миколаївських лікарнях знаходяться 292 громадянина, що постраждали від атак окупантів на область. Ще 53 постраждалі отримали допомогу амбулаторно.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Миколаєві сьогодні вночі пролунала серія вибухів. Перші вибухи були зафіксовані о 01:55.

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