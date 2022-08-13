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Окупанти готують провокацію на ЗАЕС під прапором України: заява розвідки

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Енергодар, Субота 13 серпня 2022 11:54
Окупанти готують провокацію на ЗАЕС під прапором України: заява розвідки Фото: окупанти готують провокацію на ЗАЕС під прапором України (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Російські окупанти обстрілюють Запорізьку АЕС з села Водяне. Також ворог готує провокації під українським прапором.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Головного управління розвідки Міноборони.

Зазначається, що один з артилерійських ударів росіян пошкодив перший блок насосної станції Цеху теплових та підземних комунікацій, а ще один "приліт" призвів до часткової руйнації пожежної частини, що відповідає за безпеку ЗАЕС.

Також через ворожі атаки сталося займання лісу та трави на прилеглих територіях, що викликало значне задимлення. У відомстві зазначають, гасіння пожеж, спричинених обстрілами, ускладнено через обстріл пожежної частини.

"Одночасно окупанти активно створюють "картинку" для власної пропаганди. З цією метою на станцію нещодавно завезли два автобуси "масовки", яка має виконувати роль начебто "місцевих жителів та персоналу". Справжні місцеві мешканці та персонал відмовляються брати участь у подібних постановках", - повідомляють у розвідці.

За даними відомства, до стели "Енергодар" на в’їзді в місто окупанти підігнали самохідну артилерійську установку "Піон" із нанесеною білою фарбою літерою "Z".

Вказано, що на САУ піднято синьо-жовтий український прапор.

"Вочевидь, вона використовуватиметься для чергових провокацій з метою звинувачення ЗСУ", - попередили в ГУР.

Фото: окупанти готують провокацію на ЗАЕС під прапором України (t.me/DIUkraine)

Нагадаємо, мер Енергодару Дмитро Орлов в інтерв'ю РБК-Україна розповів, що ситуація в місті є критичною. За останні декілька тижнів російські військові почали поводитись більш агресивніше та зухваліше.

Додамо, що 11 серпня окупанти вчетверте обстріляли Запорізьку АЕС.

Представник США в ООН заявив, що РФ повинна передати Україні контроль над ЗАЕС і створити демілітаризовану зону навколо неї. Втім, російська сторона відмовилася.

Між тим, як заявив секретар РНБО Олексій Данілов, не виключено, що російські окупанти можуть підірвати Запорізьку атомну електростанцію, яка є найбільшою в Європі. Він попередив, наслідки цього будуть набагато гіршими за ті, що були через події у Чорнобилі.

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