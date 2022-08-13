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Росіяни обстріляли Київський район Харкова

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Харків, Субота 13 серпня 2022 18:58
Росіяни обстріляли Київський район Харкова Ілюстративне фото: росіяни обстріляли Київський район Харкова (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У суботу, 13 серпня, російські окупанти обстріляли Київський район Харкова. За попередньою інформацією, жертв в результаті атаки немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Харкова Ігоря Терехова в Telegram.

"Обстріл Київського району. Попередньо ніхто не постраждав, обійшлося без жертв. Про руйнування будь-яких об'єктів інформації немає", - розповів міський голова.

Він також закликав жителів міста не нехтувати сигналами про повітряну тривогу на тлі постійних обстрілів.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що вночі 13 серпня російські війська обстріляли Харків. Пошкоджено центр, Немишлянський та Слобідський райони.

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Харків воздушная тревога Війна Росії проти України
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