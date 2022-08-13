Росіяни обстріляли Київський район Харкова

У суботу, 13 серпня, російські окупанти обстріляли Київський район Харкова. За попередньою інформацією, жертв в результаті атаки немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Харкова Ігоря Терехова в Telegram.

"Обстріл Київського району. Попередньо ніхто не постраждав, обійшлося без жертв. Про руйнування будь-яких об'єктів інформації немає", - розповів міський голова. Він також закликав жителів міста не нехтувати сигналами про повітряну тривогу на тлі постійних обстрілів.