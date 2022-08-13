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Рятувальники загасили масштабну лісову пожежу на Закарпатті

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Закарпаття, Субота 13 серпня 2022 17:53
Рятувальники загасили масштабну лісову пожежу на Закарпатті Фото: рятувальники загасили масштабну лісову пожежу на Закарпатті (t.me/dsns_telegram)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Рятувальники ДСНС ліквідували масштабну лісову пожежа, що виникла на горі Савчин у Закарпатській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС у Telegram.

"О 16:25 13 серпня лісову пожежу на горі Савчин між населеними пунктами Бегендяцька Пастіль та Костева Пастіль ліквідідовано", - сказано в ньому.

До гасінні залучались 234 особи та 20 одиниць техніки, з них від ДСНС - 102 особи та 16 одиниць техніки, а також авіація.

Нагадаємо, лісова пожежа на Закарпатті тривала близько трьох днів. Вогонь охопив територію площею 90 гектарів.

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Закарпаття Пожежа
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