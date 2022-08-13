Рятувальники загасили масштабну лісову пожежу на Закарпатті

Рятувальники ДСНС ліквідували масштабну лісову пожежа, що виникла на горі Савчин у Закарпатській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС у Telegram.

"О 16:25 13 серпня лісову пожежу на горі Савчин між населеними пунктами Бегендяцька Пастіль та Костева Пастіль ліквідідовано", - сказано в ньому. До гасінні залучались 234 особи та 20 одиниць техніки, з них від ДСНС - 102 особи та 16 одиниць техніки, а також авіація.