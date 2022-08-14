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Росіяни обстріляли Дніпропетровську область з "Градів"

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Дніпропетровська область, Неділя 14 серпня 2022 21:03
Росіяни обстріляли Дніпропетровську область з "Градів" Фото: росіяни обстріляли Дніпропетровську область з "Градів" (facebook.com)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Ввечері 14 серпня російські війська обстріляли Марганецьку громаду у Нікопольському районі з "Градів". Загалом було 20 пострілів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Дніпропетровської обласної ради Миколу Лукашука.

Він зазначив, що внаслідок удару по Марганецькій громаді постраждалих немає. Інформація щодо руйнувань з‘ясовується.

Окрім того, росіяни обстріляли прикордонні території Зеленодольської та Широківської громад Криворізького району.

Також жителі чули вибух у Покровській громаді Синельниківського району, але, за словами Лукашука, він стався на території Запорізької області.

В інших районах Дніпропетровської області було тихо, наразі ситуація всюди контрольована.

Нагадаємо, вночі росіяни обстріляли Нікопольський та Криворізький райони. Внаслідок атаки постраждав один цивільний.

Через обстріл окупантів 13 серпня було пошкоджено електромережі у двох громадах Дніпропетровської області.

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Дніпропетровська область
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