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Короткочасні дощі та спека до +36: прогноз погоди на завтра

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Київ, Неділя 14 серпня 2022 16:01
Короткочасні дощі та спека до +36: прогноз погоди на завтра Фото: в Україні 15 серпня очікуються короткочасні дощі та грози (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

У понеділок, 15 серпня, в Україні очікуються короткочасні дощі та грози. При цьому температура повітря прогріється до +36 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Укргідрометцентру в Facebook.

Завтра місцями прогнозуються короткочасні дощі та грози. При цьому лише в східних областях вдень буде без опадів.

Вітер східний, північно-східний, 5-10 м / с.

Температура повітря в західних, північних, центральних, Одеській і Миколаївській областях вночі складе +15 +20 градусів, а вдень +25 +30.

Разом з тим на решті території країни вночі прогнозується +18 +23 градуси, а вдень +31 +36.

Короткочасні дощі та спека до +36: прогноз погоди на завтра

Нагадаємо, сьогодні очікуються дощі на заході. При цьому вдень стовпчики термометрів досягнуть +36 на сході.

Крім того, синоптики розповіли, якою буде погода в Україні восени 2022 року.

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