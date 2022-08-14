Короткочасні дощі та спека до +36: прогноз погоди на завтра
У понеділок, 15 серпня, в Україні очікуються короткочасні дощі та грози. При цьому температура повітря прогріється до +36 градусів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Укргідрометцентру в Facebook.
Завтра місцями прогнозуються короткочасні дощі та грози. При цьому лише в східних областях вдень буде без опадів.
Вітер східний, північно-східний, 5-10 м / с.
Температура повітря в західних, північних, центральних, Одеській і Миколаївській областях вночі складе +15 +20 градусів, а вдень +25 +30.
Разом з тим на решті території країни вночі прогнозується +18 +23 градуси, а вдень +31 +36.
Нагадаємо, сьогодні очікуються дощі на заході. При цьому вдень стовпчики термометрів досягнуть +36 на сході.
Крім того, синоптики розповіли, якою буде погода в Україні восени 2022 року.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.