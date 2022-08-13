На Закарпатті спалахнула масштабна лісова пожежа: для гасіння залучили авіацію

Масштабна лісова пожежа виникла на горі Савчин у Закарпатській області. До гасіння залучили понад 200 осіб та авіацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресцентр Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Пожежа триває вже близько трьох днів. Вогонь охопив територію площею 90 гектарів. Пожежу вдалося локалізувати на площі 25 гектарів, проте виявлено новий осередок.

До ліквідації загоряння залучили два спецлітаки АН-32П та гелікоптери Мі-8. Авіація зробила 60 скидів води. Також встановлений намет Червоного хреста.

До робіт залучили понад 200 осіб та 20 одиниць техніки, з них 102 рятувальники, 75 робітників від лісової охорони, 29 нацгвардійців та місцеве населення.

Влада Закарпатської області заборонила жителям відвідувати лісові масиви.

"Закликаю усіх відмовитися від прогулянок вздовж лісосмуг та дотримуватися заходів пожежної безпеки", - зазначив голова Закарпатської ОВА Віктор Микита у своєму Telegram.

Причини виникнення пожежі поки що встановлюються, а поліція шукає осіб, які можуть бути причетні до займання.

Фото: на Закарпатті виникла масштабна лісова пожежа на горі Савчин

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