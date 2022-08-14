Роспропаганда заявила про удар по штабу ПВК "Вагнера" в Попасній

В окупованій Попасній (Луганська область) під удар потрапив штаб російських найманців з приватної військової компанії "Вагнера".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram російського пропагандиста Юрія Котенка.

"Завдано удару по одному з розташувань ПВК "Вагнер" в Попасній. Джерела на Донбасі підтверджують", - зазначив він. За його словами, інформація про загибель засновника військової компанії Євгена Пригожина не підтверджується. Судячи з опублікованих в соціальних мережах кадрів, є постраждалі. Фото: наслідки удару по штабу "вагнерівців"