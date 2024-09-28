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В Иране пригрозили Израилю после ликвидации лидера "Хезболлы"

Украина, Суббота 28 сентября 2024 18:21
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В Иране пригрозили Израилю после ликвидации лидера "Хезболлы" Фото: В Иране заявили, что смерть Насраллы приведет к "уничтожению" Израиля (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Иран пригрозил эскалацией конфликта после гибели лидера "Хезболлы" Хасана Насраллы. Первый вице-президент Ирана Мохаммад Реза Ареф заявил, что это приведет к "уничтожению" Израиля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

"Мы предупреждаем... что несправедливое кровопролитие... особенно генерального секретаря "Хезболлы", мученика Сейеда Хасана Насраллы, приведет к их уничтожению", - заявил Ареф.

Заметим, что Ареф был назначен (относительно) новым президентом Ирана Масудом Пезешкианом своим первым вице-президентом в июле.

Он занимал должность вице-президента при бывшем президенте-реформаторе Мохаммади Хатами с 2001 по 2005 год.

Ликвидация лидера "Хезболлы"

Напомним, что сегодня утром Израиль официально заявил о ликвидации лидера "Хезболлы" Хасана Насралла, возглавлявшего группировку "Хезболла" на протяжении более 30 лет.

Заметим, что, вероятно, Насралла был ликвидирован во время вчерашнего удара по Ливанской столице, который нанесла израильская армия.

Детальнее о том, что известно о Хасане Насралле и почему он стал целью атаки Израиля, можно узнать - в материале РБК-Украина.

Стоит также отметить, что СМИ уже назвали предполагаемого преемника убитого главаря "Хезболлы".

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