Более четверти атак за сутки на Покровском направлении. Какая ситуация на фронте

За сутки 28 сентября на фронте произошло 165 боевых столкновений. Большинство из них - на Покровском направлении.

Об этом РБК-Украина со ссылкой на сводку Генштаба.

"За прошедшие сутки зафиксировано 165 боевых столкновений. Более четверти из них приходится на Покровское направление", - говорится в сообщении.

В частности, на Покровском направлении ВСУ отразили 39 атак. Более половины из них - в районах Селидово, Новоторецкого, Николаевки и Мариновки.

Ситуация в других направлениях

На Харьковском направлении произошло одно инициированное врагом боевое столкновение. Бои шли в районе населенного пункта Тихое.

На Купянском направлении количество боевых столкновений за сутки достигло 14. Силы обороны отражали атаки в районах Синьковки, Лозового, Табаевки и Вишневого.

На Лиманском направлении ВСУ остановили 22 атаки противника в районах Грековки, Невского, Макеевки, Тернов, Торского и Белогоровки.

На Северском направлении Силами обороны отбиты пять атак неподалеку от Верхнекаменского и Выемки.

На Краматорском направлении украинские воины свели на нет 12 попыток противника прорвать оборону ВСУ в районах Часового Яра, Калиновки и Курдюмовки Донецкой области.

Десять раз враг пытался продвинуться вперед на Торецком направлении, действуя в районах населённых пунктов Торецк, Щербиновка и Нелиповка.

На Кураховском направлении Силы обороны продолжают удерживать врага в районах населенных пунктов Цукурино, Георгиевки, Екатериновки и Горняка, где оккупанты 18 раз пытались прорвать украинские оборонные рубежи.

На Времевском направлении противник предпринял 16 попыток захватить позиции ВСУ недалеко от Угледара, Водяного и Екатериновки Донецкой области. Также атаковал со стороны Причистовки.

На Ореховском направлении отражены два штурма захватчиками украинских позиций в районах Роботиного и Каменского.

На Приднепровском направлении оккупанты совершили три безуспешных наступательных действия. Понесли потери.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок российских окупантов не выявлено. Также активные наступательные действия противник не проводил на Гуляйпольском направлении.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет военное присутствие, проводит разведывательную деятельность, обстреливает территорию, применяет дроны-камикадзе и управляемые авиабомбы для ударов с воздуха.

Силы обороны Украины продолжают вести операцию в Курской области. По имеющейся информации, враг за минувшие сутки нанес по своей территории 14 авиационных ударов с применением 18 управляемых авиационных бомб.