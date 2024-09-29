Более четверти атак за сутки на Покровском направлении. Какая ситуация на фронте
За сутки 28 сентября на фронте произошло 165 боевых столкновений. Большинство из них - на Покровском направлении.
Об этом РБК-Украина со ссылкой на сводку Генштаба.
"За прошедшие сутки зафиксировано 165 боевых столкновений. Более четверти из них приходится на Покровское направление", - говорится в сообщении.
В частности, на Покровском направлении ВСУ отразили 39 атак. Более половины из них - в районах Селидово, Новоторецкого, Николаевки и Мариновки.
Ситуация в других направлениях
На Харьковском направлении произошло одно инициированное врагом боевое столкновение. Бои шли в районе населенного пункта Тихое.
На Купянском направлении количество боевых столкновений за сутки достигло 14. Силы обороны отражали атаки в районах Синьковки, Лозового, Табаевки и Вишневого.
На Лиманском направлении ВСУ остановили 22 атаки противника в районах Грековки, Невского, Макеевки, Тернов, Торского и Белогоровки.
На Северском направлении Силами обороны отбиты пять атак неподалеку от Верхнекаменского и Выемки.
На Краматорском направлении украинские воины свели на нет 12 попыток противника прорвать оборону ВСУ в районах Часового Яра, Калиновки и Курдюмовки Донецкой области.
Десять раз враг пытался продвинуться вперед на Торецком направлении, действуя в районах населённых пунктов Торецк, Щербиновка и Нелиповка.
На Кураховском направлении Силы обороны продолжают удерживать врага в районах населенных пунктов Цукурино, Георгиевки, Екатериновки и Горняка, где оккупанты 18 раз пытались прорвать украинские оборонные рубежи.
На Времевском направлении противник предпринял 16 попыток захватить позиции ВСУ недалеко от Угледара, Водяного и Екатериновки Донецкой области. Также атаковал со стороны Причистовки.
На Ореховском направлении отражены два штурма захватчиками украинских позиций в районах Роботиного и Каменского.
На Приднепровском направлении оккупанты совершили три безуспешных наступательных действия. Понесли потери.
На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок российских окупантов не выявлено. Также активные наступательные действия противник не проводил на Гуляйпольском направлении.
На границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет военное присутствие, проводит разведывательную деятельность, обстреливает территорию, применяет дроны-камикадзе и управляемые авиабомбы для ударов с воздуха.
Силы обороны Украины продолжают вести операцию в Курской области. По имеющейся информации, враг за минувшие сутки нанес по своей территории 14 авиационных ударов с применением 18 управляемых авиационных бомб.
Потери РФ в Украине
За сутки 28 сентября потери России составили 1170 военных. Также украинские воины обезвредили девять танков, 38 боевых бронированных машин, 62 артиллерийские системы, РСЗО, средство ПВО, 93 БПЛА оперативно-тактического уровня, 84 автомобиля и шесть единиц специальной техники окупантов.
Кроме того, авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли шесть ударов по районам сосредоточения личного состава противника.
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