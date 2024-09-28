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РФ дважды за утро ударила по Сумам: под обстрелом медучреждение и дома, есть пострадавшие

Сумы, Суббота 28 сентября 2024 08:41
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РФ дважды за утро ударила по Сумам: под обстрелом медучреждение и дома, есть пострадавшие Фото: оккупанты ударили по медучреждению и домам в Сумах 28 сентября (t.me dsns_telegram)
Автор: Наталия Гурковская

Утром 28 сентября российские войска нанесли два авиаудара подряд по Сумам. Есть пострадавшие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сумскую ОВА.

"Сегодня, 28 сентября, утром враг нанес авиационный удар по заведению здравоохранения в областном центре, применив БПЛА типа "Шахед", - говорится в сообщении.

Предварительно, по данным ОВА, есть пострадавшие.

"На месте работают все необходимые службы. Последствия атаки россиян уточняются", - добавили в администрации.

Повторный удар

Через несколько минут оккупанты нанесли повторный авиаудар по Сумам.

"Произошел повторный авиационный удар в областном центре. Враг направил БПЛА типа "Шахед" на жилищный сектор", - отметили в ОВА.

Последствия удара уточняются.

Обстрелы Сумской области

Российские войска постоянно обстреливают Сумскую область с начала масштабного вторжения РФ в Украину. Помимо обстрелов, довольно частыми были заходы российских ДРГ в приграничных районах области.

После начала наступления ВСУ в Курской области, прослеживается активизация атак на Сумскую область, в частности и на город Сумы. Например, 19 сентября российские войска обстреляли пансионат для пожилых людей в Сумах. Тогда погиб один человек, еще 13 пострадали.

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