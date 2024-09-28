Израиль заявил о ликвидации лидера "Хезболлы" Хасана Насралла

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о ликвидации лидера "Хезболлы" Хасана Насралла. Он погиб в результате авиаудара по столице Ливана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ЦАХАЛа.

Как заявляют в Израиле, Насралла был ликвидирован вместе с командующим южным фронтом "Хезболлы" Али Карки и другими командирами группировки в Бейруте 27 сентября.

"После точной разведки ЦАХАЛа и израильской службы безопасности истребители нанесли целенаправленный удар по центральному штабу террористической организации "Хезболла", который находился под землей под жилым домом в районе Дахиех в Бейруте", - говорится в сообщении.

ЦАХАЛ отмечает, что удар был нанесен в то время, когда высший командный состав "Хезболлы" собрался в штаб-квартире.

Израиль уточняет, что Хасан Насралла был главным лицом "Хезболлы", принимавшим решение, и стратегическим лидером организации.