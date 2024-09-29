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Силы обороны с помощью 120 дронов атаковали арсенал в Волгоградской области, - источники

Волгоград, Воскресенье 29 сентября 2024 13:25
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Силы обороны с помощью 120 дронов атаковали арсенал в Волгоградской области, - источники Иллюстративное фото: украинские дроны атаковали склад оружия в Волгоградской области (Getty Images)
Автор: Ульяна Безпалько, Наталья Юрченко

Силы обороны Украины в ночь на 29 сентября атаковали арсенал российского оружия в Волгоградской области. Атаку совершили с помощью 120 дронов украинского производства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники.

Как отметили источники РБК-Украина, это была совместная операция ГУР, ССО, СБУ, СВР и ВСУ. В результате атаки был поражен арсенал хранения ракет, боеприпасов и взрывчатых материалов 1-го разряда в поселке Котлубань Волгоградской области.

По информации источников в украинской разведке, арсенал был атакован около 2:30 в воскресенье, 29 сентября, с помощью 120 ударных дронов-камикадзе разных типов украинского производства. Расстояние до цели составляет более 600 км.

Как сообщают российские паблики в соцсетях, в районе попадания были слышны громкие взрывы, после чего начался масштабный пожар.

"В результате попадания поражены места хранения боеприпасов и ракетного вооружения, что повлечет за собой нехватку боеприпасов в обеспечение подразделений оккупационной армии РФ", - отмечают источники.

Следует добавить, что украинские военные не впервые уничтожают российские склады с боеприпасами и ракетами. Так, в этом месяце были атакованы два арсенала в Тверской области.

Кроме того, был атакован арсенал "Тихорецк" в Краснодарском крае. Это одна из самых больших баз хранения боеприпасов россиян.

Что известно о ночных взрывах в РФ

Этой ночью сразу в нескольких регионах РФ слышали взрывы. Российское министерство обороны утверждало, что якобы сбило 125 дронов.

При этом в сети заявили, что в Волгоградской области после мощных взрывов вспыхнул пожар, сопровождавшийся детонацией. Россияне заявили об атаке на склад с оружием в населенном пункте Котлубань.

Также росСМИ заявили, что ночью в Ростовской области был атакован аэродром "Миллерово". Спутники зафиксировали пожар. В сети писали о якобы атаке на военный аэродром Ейск в Краснодарском крае РФ.

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