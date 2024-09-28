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Партизаны провели разведку одного из полигонов россиян в Крыму (фото)

Крым, Суббота 28 сентября 2024 11:22
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Партизаны провели разведку одного из полигонов россиян в Крыму (фото) Фото: партизаны провели разведку полигона "Ангарский" россиян в Крыму (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Партизаны разведали российский полигон"Ангарский" в Крыму. Его удалось раскрыть, несмотря на предосторожности оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал партизанского движения "АТЕШ".

"Агенты зафиксировали активные учения на полигоне 126-й отдельной бригады береговой обороны", - говорится в сообщении.

На территории полигона, по данным партизан, обнаружены новые оборонные сооружения и военная техника.

"Личный состав доставляют к точке на въезде в село, где их высаживают, после чего они продолжают движение пешком, а машины остаются у дороги", - отмечают в "АТЕШ".

Партизаны провели разведку полигона "Ангарский" россиян в Крыму (t.me/atesh_ua)

Ситуация в Крыму

Российские войска захватили полуостров Крым в 2014 году. После этого он правратился в масштабную базу оккупантов, которая снабжает захватчиков, участвующих во вторжении РФ.

При этом Силы обороны Украины постоянно наносят удары по важным объектам РФ в Крыму. Недавно партизаны провели разведку в Бахчисарайском районе, где нашли новые огневые точки и оборудованные оборонные сооружения на побережье Черного моря.

Оккупанты ставят ограждения вдоль побережья, закрывая проход к морю.По словам партизан оккупанты боятся высадки украинского десанта, что толкает их на привлечение как можно большего количества личного состава к возведению фортификационных сооружений и огневых точек.

Добавим, что недавно РБК-Украина писало о том, что РФ использует гражданских для обустройства фортификаций в Крыму. В частности, количество оккупантов, задействованных в работах в Севастополе, значительно уменьшилось.

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