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Россия второй раз за три дня атаковала дронами вокзал в Сумской области, есть пострадавшие

Воскресенье 29 сентября 2024 16:47
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Россия второй раз за три дня атаковала дронами вокзал в Сумской области, есть пострадавшие Фото: поезд, пострадавший в результате атаки (t.me/prokuraturasumy)
Автор: Эдуард Ткач

Россия снова атаковала FPV-дроном железнодорожный вокзал в Сумской области. Это уже второй раз за последние три дня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram прокураторы Сумской области и "Укрзализныци".

По данным следствия, вторая атака была совершена 29 сентября 2024 примерно в 13:15. Россияне применяя запрещенные международным правом методы ведения войны, произвели обстрел железнодорожной станции в городе Хутор-Михайловский (Дружба) Шосткинского района. По предварительным данным, для атаки враг использовал FPV-дроны.

В результате очередного российского обстрела на этот раз получили ранения машинист поезда, работник железнодорожного вокзала и пассажирка поезда №6605.

В "Укрзализныце" сообщили, что бронированный тепловоз получил повреждения, поэтому дальше поезд отправится со вспомогательным локомотивом с небольшой задержкой.

В настоящее время прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями документируют последствия обстрела.

"При процессуальном руководстве Шосткинской окружной прокуратуры проводится досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины)", - говорится в сообщении.

В прокуратуре добавили, что досудебное расследование осуществляется следователями Шосткинского райуправления полиции главного управления Нацполиции в Сумской области.

Предыдущая атака

Напомним, что перед этим, враг атаковал данный вокзал 26 сентября около 13:00.

В результате атаки пострадали трое человек: работник вагонного хозяйства, работник военизированной охраны и работник службы связи.

Кроме того, было повреждено здание вокзала и выбито 15 стеклопакетов.

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