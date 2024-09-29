Россия выпустила по Украине более двух десятков дронов: сколько сбили
Россия ночью 29 сентября выпустила по Украине более двух десятков дронов-камикадзе. Противовоздушная оборона работала в четырех областях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ в Telegram.
Ночью противник выпустил по Украине 22 ударных дрона. Районы пусков: Ейск, Курск и мыс Чауда в оккупированном Крыму.
Силы противовоздушной обороны уничтожили 15 беспилотников. В результате противодействия РЭБ еще пять вражеских беспилотников локационно потеряно, предварительно без последствий.
ПВО работала в Сумской, Винницкой, Николаевской и Одесской областях.
Что известно о ночной атаке
Еще с вечера 28 сентября Воздушные силы ВСУ сообщали о пусках и движении "Шахедов. Движение вражеских дронов фиксировали в Одесской, Винницкой, Кировоградской, Херсонской, Николаевской, Сумской, Черниговской и Полтавской областях.
Также под утро российские войска атаковали Запорожье. Оккупанты выпустили более 10 КАБов по городу. Разрушена многоэтажка и частные дома, четыре человека пострадали. Под завалами может находиться человек.
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