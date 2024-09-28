Готовил операторов "Шахедов". Под Москвой ликвидировали полковника РФ, - источники
В ночь на 27 сентября в Московской области был ликвидирован полковник ВС РФ Алексей Коломейцев. Он готовил операторов дронов и управлял профильным центром.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники, Главное управление разведки (ГУР) МО Украины.
Как сообщают источники в украинской военной разведке, ликвидация Коломейцева стала результатом спецоперации местного движения сопротивления кремлевскому режиму в координации с ГУР МО Украины.
Что известно о российском полковнике?
Коломейцев был причастен к подготовке российских специалистов по использованию БПЛА, в том числе операторов и обслуживающего персонала ударных дронов-камикадзе типа "Шахед".
"51-летний коломейцев руководил 924-м государственным центром (в/ч 20924) беспилотной авиации Министерства обороны РФ, занимающегося подготовкой специалистов по боевому применению беспилотников, в частности "Шахедов", а также персонала по обслуге БПЛА", - рассказали в ГУР, подтвердив ликвидацию российского полковника.
Как отметил источник, движение сопротивления масштабируется, расширяет свою деятельность по всей России и за ее пределами.
"Каждый российский военный преступник, каждый причастный к агрессии против Украины является нашей целью независимо от должностей, возраста, пола и места пребывания. Мы будем уничтожать всех, на чьих руках кровь украинцев, пока российский режим не прекратит войну и не ответит за все свои преступления", - сообщил собеседник.
Ликвидация российских офицеров и генералов в Украине
В январе сообщалось, что на войне в Украине погиб российский генерал Игорь Трифонов. Ранее он возглавлял милицию Екатеринбурга.
Кроме того, в декабре 2023 года сообщалось, что заместитель командующего 14-м армейским корпусом России, генерал-майор Владимир Завадский ликвидирован в Украине.
А в июле 2023 года в ГУР Украины подтвердили ликвидацию в российском Краснодаре командира подводной лодки "Краснодар" Станислава Ржицкого, причастного к ракетным обстрелам по Украине.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.