Зеленский назвал цель следующего "Рамштайна"

В октябре пройдет новая встреча в формате "Рамштайн". На ней необходимо определить действия, как усилить давление на Россию за войну и мир.

ВОб этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его вечернее обращение .

Глава государства отметил, что на этой неделе в разных переговорах в США позицию и аргументы Украины услышали максимально подробно.

В настоящее время украинская команда и команда партнеров начали готовиться к "Рамштайну". На нем должно быть определено, какие шаги необходимо предпринять, чтобы усилить давление на Россию за начатую войну и ради мира.

"За полторы недели, в октябре на "Рамштайне" мы должны определиться вместе с другими лидерами относительно общих шагов и общего видения, как усилить давление на Россию за эту войну и ради мира. Справедливого мира", - сказал президент.