Зеленский назвал цель следующего "Рамштайна"
В октябре пройдет новая встреча в формате "Рамштайн". На ней необходимо определить действия, как усилить давление на Россию за войну и мир.
ВОб этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его вечернее обращение.
Глава государства отметил, что на этой неделе в разных переговорах в США позицию и аргументы Украины услышали максимально подробно.
В настоящее время украинская команда и команда партнеров начали готовиться к "Рамштайну". На нем должно быть определено, какие шаги необходимо предпринять, чтобы усилить давление на Россию за начатую войну и ради мира.
"За полторы недели, в октябре на "Рамштайне" мы должны определиться вместе с другими лидерами относительно общих шагов и общего видения, как усилить давление на Россию за эту войну и ради мира. Справедливого мира", - сказал президент.
Напомним, что на этой неделе Владимир Зеленский был с визитом в США. В частности, во время поездки он встретился с действующим президентом США Джо Байденом, а также двумя кандидатами на пост главы государства - Камалой Гаррис и Дональдом Трампом. Всем троим Зеленский представил План победы Украины.
Более подробно о визите Зеленского в США читайте в материале РБК-Украина.
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