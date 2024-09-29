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Боец Нацгвардии уничтожил российский танк из ПТРК "Javelin" (видео)

Украина, Воскресенье 29 сентября 2024 11:35
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Боец Нацгвардии уничтожил российский танк из ПТРК "Javelin" (видео) Фото: боец Нацгвардии уничтожил российский танк из ПТРК "Javelin" (mil.in.ua)
Автор: Наталия Гурковская

Военный Нацгвардии уничтожил российский танк из комплекса "Javelin". Это произошло в Покровском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram командующего Нацгвардии Александра Пивненко.

"Военнослужащий 15 бригады Национальной гвардии бригады "Кара-Даг" уничтожил российский танк Т-72Б3 точным выстрелом из ПТРК FGM-148 "Javelin", - рассказал он.

По словам Пивненко, это произошло на Покровском направлении.

Что известно о "Javelin"

"Javelin" - переносный противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) производства американских предприятий Raytheon и Lockheed Martin.

Первый серийный ПТРК третьего поколения, ракета имеет тепловую головку самонаведения, поэтому оператор ракетного комплекса не должен сопровождать и корректировать полет ракеты после запуска, пока она приближается к цели. Оператор также может выбрать один из двух режимов атаки ракеты: атака сверху - для поражения бронетехники у ее менее защищенный верх, или атака по прямой.

"Javelin" предназначен для поражения бронетехники, укреплений на земле, а также летательных аппаратов, перемещающихся на низкой высоте и скорости - вертолетов или БПЛА. Этот ПТРК США разрабатывался с 1986 года, а был принят на вооружение в 1996 году. Успешно использовался в Ираке. С 2018 года первые комплекты стали поступать в Украину.

Ситуация на фронте

За сутки 28 сентября на фронте произошло 165 боевых столкновений. Большинство из них - на Покровском направлении.

В частности, как отмечают в Институте изучения войны, российские войска находятся примерно в трех километрах от реки Оскол Харьковской области. Кроме того, враг имеет продвижение на Донбассе, в Запорожской области и на территории Курской области.

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