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Россияне готовятся к штурмовым действиям на Запорожском направлении, - Силы обороны

Запорожье, Суббота 28 сентября 2024 13:05
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Россияне готовятся к штурмовым действиям на Запорожском направлении, - Силы обороны Фото: ВСУ фиксируют подготовку россиян на штурмов на Запорожском направлении (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Россияне готовятся к штурмовым действиям на Запорожском направлении. Об этом свидетельствует перекидывание техники врага и сосредоточение живой силы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Сил обороны юга Украины Владислава Волошина в эфире телемарафона.

"Подготовка россиян к штурмовым действиям ведется сегодня на Запорожском направлении, в частности, в районе Приютного", - сказал он.

Спикер отметил, что по данным украинской разведки, враг сосредотачивает личный состав, который планирует задействовать в штурмовых действиях. По его словам, на днях с автомобильной базы автомобильного транспорта южного округа РФ оккупанты получили 25 легких автомобилей баги, которые противник использует для проведения штурмов малыми группами.

"Это такие признаки подготовки, что на Запорожском направлении будут в скором будущем проводиться штурмовые действия", - добавил Волошин.

Он добавил, что враг на передовых позициях уже сосредотачивает личный состав штурмовых групп.

Ситуация на фронте

Напомним, что в последние месяцы российские войска сосредотачиваются на Донецкой области. Самыми трудными участками фронта остаются Покровск, Курахово и Угледар. За последние сутки на фронте произошло 180 боевых столкновений.

Кроме того, украинские воины продолжают операцию в Курской области. Недавно украинские защитники освободили агрегатный завод в Волчанске Харьковской области.

Детальнее о событиях на фронте и чего ждать осенью - в материале РБК-Украина.

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