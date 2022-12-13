Участие Зеленского в саммите G7 и возможная передача МиГ-29 Украине: новости за 12 декабря

Президент Украины принял участие в саммите "Большой семерки" и сделал важное предложение России. Тем временем в Словакии заявили о готовности передать нашей стране истребители МиГ-29.

Более детально о том, что произошло в понедельник, 12 декабря, - в материале РБК-Украина .

Война России против Украины: последние новости

Зеленский принял участие в саммите G7

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с обращением к лидерам "Большой семерки" во время саммита.

В частности, он заявил, что России стоило бы начать вывод своих войск с территории Украины на Рождество. Таким образом Москва может показать свои искренние намерения.

Словакия готова передать Украине истребители МиГ-29: когда и как это произойдет

Братислава готова передать нашим воинам истребители МиГ-29. Уже в ближайшее время в Словакию приедет украинская делегация по решения этого вопроса, заявил глава МИД Растислав Качер.

"Сегодня у нас был очень, очень хороший обмен мнениями с президентом Зеленским о том, как мы будем это делать. Так что я очень оптимистичный, думаю, это тоже скоро будет сделано, самолеты появятся в Украине", - отметил он.

Россияне обстреляли из "Урагана" город в Донецкой области

Российские оккупанты утром 12 декабря обстреляли город Горняк в Донецкой области с помощью РСЗО "Ураган". Вражеские снаряды попали по центральной части города, в район продовольственного рынка.

В результате атаки два человека погибли, еще десять получили ранения.

Заканчиваются или нет? В разведке сообщили, что Россия изготовила сотни ракет с начала войны

Россия продолжает производить высокоточные ракеты во время ведения полномасштабной войны против Украины. В месяц страна-агрессор производит около 40 новых ракет, рассказал представитель ГУР Вадим Скибицкий.

По его словам, Россия смогла изготовить 240 точных крылатых ракет Х-101 и около 120 крылатых ракет морского базирования "Калибр" с начала полномасштабной войны против Украины.

Когда закончится война в Украине: что говорит Зеленский

Война России против Украины закончится, когда вся территория нашей страны будет освобождена от российских захватчиков, заявил президент Владимир Зеленский.

Он отметил, что конец войны - это не заморозка конфликта.

"Это не значит, что не летают дроны, а где-то там далеко убивают людей. Война не далеко, она повсюду, в каждом доме. Война закончится тогда, когда вся наша земля будет деоккупирована", - сказал президент.

Евросоюз расширил санкции против Ирана из-за передачи дронов России

Евросоюз принял решение ввести новые ограничения против Ирана за поставки дронов в Россию. В санкционный список внесли иранских военных, бизнесменов и компании.

"Сегодня Совет также добавил четырех физических и четырех юридических лиц в список лиц, в отношении которых применяются ограничительные меры за подрыв или угрозу территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины. Это сделано в связи с их ролью в разработке и поставке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), используемых Россией в войне против Украины", - сказано в сообщении Совета ЕС.