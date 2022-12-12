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Зеленский предложил России начать вывод своих войск на Рождество

Новина українською →
Киев, Понедельник 12 декабря 2022 20:08
Зеленский предложил России начать вывод своих войск на Рождество Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

России стоило бы начать вывод своих войск с территории Украины на Рождество. Таким образом Москва покажет свои искренние намерения.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление перед лидерами стран G7.

"Я предлагаю созвать специальный саммит – Global Peace Formula Summit – чтобы определиться, как и когда мы сможем реализовать пункты украинской формулы мира. Предлагаю вам, как и другим добросовестным государствам, проявить свое лидерство в реализации формулы мира или конкретных ее пунктов. Предлагаем России осуществить конкретный дипломатический шаг к урегулированию, о котором в Москве так много говорят", - отметил Зеленский в выступлении.

Президент Украины также предложил России хотя бы попытаться доказать, что она способна отказаться от агрессии. Было бы верно именно на это Рождество начать вывод российских войск с международно признанной территории Украины.

"Если Россия осуществит вывод войск из Украины, то тем самым будет обеспечено и надежное прекращение боевых действий. Я надеюсь, что вы поддержите наш призыв, потому что это глобальный интерес и часть нашей формулы мира. Я не вижу причин, почему России не сделать это сейчас, на Рождество. Ответ из Москвы покажет, чего там действительно хотят", - подчеркнул глава государства, обращаясь к лидерам G7.

Ранее советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что Россия решится на мирные переговоры и вывод войск из Украины после деоккупации Донецка или Луганска.

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