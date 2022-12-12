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Более 600 оккупантов и 24 танка: Генштаб обновил потери России

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Понедельник 12 декабря 2022 09:54
Более 600 оккупантов и 24 танка: Генштаб обновил потери России Фото: Генштаб обновил потери России в войне против Украины (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Украинские военные за прошедшие сутки ликвидировали еще 620 оккупантов и немало вражеской техники. В общей сложности с начала полномасштабной войны Россия потеряла 94 760 своих военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба.

Общие боевые потери противника по состоянию на 11 декабря ориентировочно составили:

  • личного состава - около 94 760 (+620) человек ликвидировано,
  • танков - 2966 (+24) ед,
  • боевых бронированных машин - 5928(+8) ед,
  • артиллерийских систем - 1929 (+1) ед,
  • РСЗО - 397 (+0) ед,
  • средств ПВО - 211 (+0) ед,
  • самолетов - 281 (+0) ед,
  • вертолетов - 264 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1617 (+4),
  • крылатых ракет - 592 (+0),
  • кораблей /катеров - 16 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 4544 (+4) ед,
  • специальной техники - 169 (+2).

Напомним, британская разведка считает, что Россия не сможет в ближайшее время достичь поставленных целей в Украине.

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