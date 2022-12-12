Более 600 оккупантов и 24 танка: Генштаб обновил потери России

Фото: Генштаб обновил потери России в войне против Украины (Getty Image)

Украинские военные за прошедшие сутки ликвидировали еще 620 оккупантов и немало вражеской техники. В общей сложности с начала полномасштабной войны Россия потеряла 94 760 своих военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба.

Общие боевые потери противника по состоянию на 11 декабря ориентировочно составили: личного состава - около 94 760 (+620) человек ликвидировано,

танков - 2966 (+24) ед,

боевых бронированных машин - 5928(+8) ед,

артиллерийских систем - 1929 (+1) ед,

РСЗО - 397 (+0) ед,

средств ПВО - 211 (+0) ед,

самолетов - 281 (+0) ед,

вертолетов - 264 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1617 (+4),

крылатых ракет - 592 (+0),

кораблей /катеров - 16 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 4544 (+4) ед,

специальной техники - 169 (+2).