Евросоюз расширил санкции против Ирана из-за передачи дронов России

Евросоюз принял решение ввести новые ограничения против Ирана за поставки дронов в Россию. В санкционный список внесли иранских военных, бизнесменов и компании.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Совета ЕС.

"Сегодня Совет также добавил четырех физических и четырех юридических лиц в список лиц, в отношении которых применяются ограничительные меры за подрыв или угрозу территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины. Это сделано в связи с их ролью в разработке и поставке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), используемых Россией в войне против Украины", - сказано в сообщении Совета ЕС.

При этом отмечается, что ведомство планирует ввести ограничния против еще одной организации по аналогичным причинам.

Теперь в санкционном списке ЕС находятся: руководитель компании Mado (изготовляла двигатели для БПЛА) Юсеф Абуталеби, бригадный генерал и офицер Корпуса стражей исламской революции Али Реза Балали, бригадный генерал Абдолла Мехраби и главнокомандующий ВВС Ирана Хамид Вахеди (принимает решения по экспорту дронов в РФ).

В списке юридических лиц: иранская компания Design and Manufacturing of Aircraft Engines (DAMA), Oje Parvaz Mado Nafar Company (Mado), Paravar Pars Company, а также организация Корпуса стражей Исламской Революции "Исследование и самозащита "Джихад". Все они принимают участие в разработке иранских беспилотников.

Также ЕС расширил санкции против Ирана в связи с подавлением протестов, добавив в список 20 человек и 1 юридическое лицо.