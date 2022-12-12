В Донецкой области во время разминирования подорвались спасатели, есть погибшие

В понедельник, 12 декабря, в Донецкой области трое спасателей подорвались во время разминирования. От полученных травм все трое погибли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ГСЧС Украины.

"Искренние соболезнования родным, близким и друзьям наших коллег. В этот горький миг разделяем ваше горе и вместе с вами склоняем голову в глубокой скорби", - добавили в ГСЧС.

Также двое пиротехников получили ранения и находятся в больнице.

В ГСЧС сообщили, что в результате этого погибли:

"При проведении работ по разминированию в г. Константиновка Краматорского района произошла детонация взрывоопасного предмета", - говорится в сообщении.

Напомним, что в Херсонской области во время проведения стабилизационных мероприятий на каскаде вражеских мин подорвались полицейские, в результате чего 4 человека погибли.

Ранее мы писали, что убегая из Харьковской области российские оккупанты, оставили минный коридор, который вовремя нашли и обезвредили украинские защитники.

После освобождения Херсона украинским специалистам пришлось взорвать здание Главного управления полиции Херсонской области из-за заминирования российскими оккупантами.

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