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Участь Зеленського у саміті G7 та можлива передача МіГ-29 Україні: новини за 12 грудня

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Україна, Вівторок 13 грудня 2022 08:15
Участь Зеленського у саміті G7 та можлива передача МіГ-29 Україні: новини за 12 грудня Колаж РБК-Україна
Автор: Іван Носальський

Президент України взяв участь у саміті "Великої сімки" та зробив важливу пропозицію Росії. Тим часом у Словаччині заявили про готовність передати нашій країні винищувачі МіГ-29.

Більш детально про те, що сталося у понеділок, 12 грудня, - у матеріалі РБК-Україна.

Війна Росії проти України: останні новини

Зеленський взяв участь у саміті G7

Президент України Володимир Зеленський звернувся до лідерів "Великої сімки" під час саміту.

Зокрема, він заявив, що Росії варто було б розпочати виведення своїх військ з території України на Різдво. Таким чином Москва може показати свої щирі наміри.

Словаччина готова передати Україні винищувачі МіГ-29: коли та як це станеться

Братислава готова передати нашим воїнам винищувачі МІГ-29. Вже найближчим часом до Словаччини приїде українська делегація щодо вирішення цього питання, заявив глава МЗС Растислав Качер.

"Сьогодні у нас був дуже, дуже хороший обмін думками з президентом Зеленським про те, як ми це робитимемо. Так що я дуже оптимістичний, думаю, це теж скоро буде зроблено, літаки з'являться в Україні", - зазначив він.

Росіяни обстріляли з "Урагану" місто на Донеччині

Російські окупанти вранці 12 грудня обстріляли місто Гірник у Донецькій області за допомогою РСЗВ "Ураган". Ворожі снаряди влучили в центральну частину міста, в район продовольчого ринку.

В результаті атаки двоє людей загинули, ще десять отримали поранення.

Закінчуються чи ні? У розвідці повідомили, що Росія виготовила сотні ракет із початку війни.

Росія продовжує виробляти високоточні ракети під час повномасштабної війни проти України. За місяць країна-агресор виробляє близько 40 нових ракет, розповів представник ГУР Вадим Скибіцький.

За його словами, Росія змогла виготовити 240 точних крилатих ракет Х-101 та близько 120 крилатих ракет морського базування "Калібр" з початку повномасштабної війни проти України.

Коли закінчиться війна в Україні: що каже Зеленський

Війна Росії проти України закінчиться, коли всю територію нашої країни буде звільнено від російських загарбників, заявив президент Володимир Зеленський.

Він зазначив, що кінець війни - це не заморозка конфлікту.

"Це не означає, що не літають дрони, а десь там далеко вбивають людей. Війна не далеко, вона всюди, у кожному будинку. Війна закінчиться тоді, коли всю нашу землю буде деокуповано", - сказав президент.

Євросоюз розширив санкції проти Ірану через передачу дронів Росії

Євросоюз ухвалив рішення ввести нові обмеження проти Ірану за постачання дронів до Росії. У список санкцій внесли іранських військових, бізнесменів і компанії.

"Сьогодні Рада також додала чотирьох фізичних та чотирьох юридичних осіб до списку осіб, щодо яких застосовуються обмежувальні заходи за підрив чи загрозу територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України. Це зроблено у зв'язку з їх роллю у розробці та постачанні безпілотних літальних апаратів (БПЛА), які використовуються Росією у війні проти України", - йдеться у повідомленні Ради ЄС.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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