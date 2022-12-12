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Актуальная карта войны в Украине от британской разведки: какова ситуация на фронтах

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Понедельник 12 декабря 2022 13:18
Актуальная карта войны в Украине от британской разведки: какова ситуация на фронтах Фото: британская разведка показала актуальную карту войны в Украине (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Российские захватчики продолжают пытаться проводить наступательные операции на Донбассе. Оккупанты атакуют позиции ВСУ на трех направлениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту, опубликованную в Twitter Минобороны Британии.

Согласно данным британской разведки, активные боевые действия продолжаются в Донецкой и Луганской областях. Наиболее ожесточенные бои сейчас проходят в районе Бахмута (Донецкая область). Там российские войска пытаются прорвать оборону украинской армии с нескольких направлений.

Также активность россиян замечена в районе Сватово и Кременной (Луганская область). Однако на этом направлении украинские силы успешно наносят контрудары.

На остальных участках фронта ситуация стабильная. В Херсонской и Запорожской области бойцы ВСУ продолжают наносить удары по тыловым позициям врага.

Актуальная карта войны в Украине от британской разведки: какова ситуация на фронтах

Напомним, ранее в британской разведке заявили, что Россия не сможет достигнуть поставленных целей в Украине. Кроме того, маловероятно, что российские войска продвинутся в оперативном отношении в ближайшие несколько месяцев.

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