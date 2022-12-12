У разведки есть час. В ГУР рассказали об изменении схемы полетов РФ во время атак

С октября схемы полетов российских бомбардировщиков изменились, сейчас они выбирают обходные маршруты, чтобы избежать ПВО Украины. Они не заходят в воздушное пространство Украины, что ограничивает их эффективность.

Как пишет издание, обычно у украинской разведки есть около часа после взлета российских бомбардировщиков с базы, чтобы отследить полеты, прежде чем пилоты доберутся до "зоны огня" и запустят ракеты.

Скибицкий обозначил четыре основных направления, с которых Москва пытается проникнуть в украинское небо - посылая ракеты, летящие в Украину из Черного моря на юге, из района Каспийского моря на юго-восток, от России на восток и от Белоруси - на север.



Как отметил представитель ГУР, во время крупномасштабных атак, в ходе которых с интервалом в несколько минут было выпущено до 100 ракет, они одновременно летят со всех сторон.