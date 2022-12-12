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Словакия готова передать Украине истребители МиГ-29: когда и как это произойдет

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Понедельник 12 декабря 2022 13:14
Словакия готова передать Украине истребители МиГ-29: когда и как это произойдет Фото: истребители Миг-29 (armyinform)
Автор: Сергей Пышкин

Братислава готова передать нашим воинам истребители МиГ-29. Уже в ближайшее время в Словакию приедет украинская делегация по решения этого вопроса.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова министра иностранных дел Словацкой Республики Растислава Качера в интервью "Интерфакс-Украина".

Как пояснил Качер, вопрос передачи истребителей подробно обсуждался с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Мой министр обороны объяснил вашему президенту, как мы можем это сделать. И я думаю, что в ближайшие недели в Словакию приедет украинская делегация, и мы вместе с нашими американскими друзьями будем работать над тем, чтобы это стало реальностью", - заявил министр.

Качер добавил, что 7 декабря его страна также утвердила несколько тысяч ракет для вышеупомянутых истребителей.

В то же время, глава МИД не может раскрывать все подробности, чтобы не ставить передачу истребителей под угрозу.

"Но скажу, что сегодня у нас был очень, очень хороший обмен мнениями с президентом Зеленским о том, как мы будем это делать. Так что я очень оптимистичный, думаю, это тоже скоро будет сделано, самолеты появятся в Украине", - отметил министр.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Словакия недавно приняла новый пакет помощи Украине для преодоления этой зимы.

В то же время, по словам премьер-министра Британии Риши Сунака, Украина в ближайшие недели получит зенитные установки и ракеты для систем противовоздушной обороны.

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