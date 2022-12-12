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Россияне перебросили в Беларусь еще более десяти танков, - "Гаюн"

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Понедельник 12 декабря 2022 15:40
Россияне перебросили в Беларусь еще более десяти танков, - "Гаюн" Фото: россияне перебросили в Беларусь еще более десяти танков (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Российские войска продолжают перебрасывать вооружение в Беларусь. В субботу, 10 декабря, в Витебскую область прибыл эшелон с как минимум 12 танками Т-72.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение мониторинговой группы "Беларускі Гаюн".

"Эшелон с танками был отправлен 8 декабря с ЖД-станции Буй (Костромская обл., РФ) и прибыл на ЖД-станцию Заслоново (Лепельский рн, Витебская обл.) позавчера, 10 декабря", - сообщает "Гаюн".

Россияне перебросили в Беларусь еще более десяти танков, - &quot;Гаюн&quot;

Там отметили, что вблизи станции Заслоново находится полигон "Лепельский", где с октября 2022 года размещается одна из групп солдат ВС РФ, возможно мобилизованных.

"Можно предположить, что переброска туда танков может означать подготовку российских танкистов на этом полигоне", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в Беларуси начали перемещение российской военной техники в рамках так называемой региональной группировки войск. Технику перегоняют ближе к границе с Украиной.

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